Аграрии должны насытить страну качественной продукцией с умеренными ценами - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сельхозпроизводители в 2018 году должны обеспечить государство качественной продукцией по умеренным ценам. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время празднования Дня сельского хозяйства, передает корреспондент УНН.
"Наша задача в следующем году насытить Украину внутри качественной и по умеренным ценам аграрной продукцией. Мы должны дальше удерживать лидерство как страна экспортер", - отметил он.
Однако, подчеркнул Премьер, в стране должна быть изменена модель национальной экономики - переход от сырьевого типа к созданию добавленной стоимости и готовой продукции.
Напомним, сельхозпроизводители в 2018 году смогут получить доступ к бесплатным кредитам для восстановления отрасли животноводства.