Аграрии должны насытить страну качественной продукцией с умеренными ценами - Гройсман

"Наша задача в следующем году насытить Украину внутри качественной и по умеренным ценам аграрной продукцией. Мы должны дальше удерживать лидерство как страна экспортер", - отметил он.

Однако, подчеркнул Премьер, в стране должна быть изменена модель национальной экономики - переход от сырьевого типа к созданию добавленной стоимости и готовой продукции.

Напомним, сельхозпроизводители в 2018 году смогут получить доступ к бесплатным кредитам для восстановления отрасли животноводства.