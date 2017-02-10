Аграріям надаватимуть підтримку в автоматичному режимі — Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Система надання підтримки аграріям діятиме в автоматичному режимі. Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
“Система надання підтримки аграріям працюватиме в автоматичному режимі без втручання Мінагрополітики”, — сказав він.
Міністр пояснив, що фіскальна служба формує реєстр платників податків у звітному періоді і передає ці списки в державне казначейство. Мінагрополітики немає ніякого стосунку ні до розподілу, ні до пріоритетності.
Також, за його словами, важливим рішення стало обмеження у виплаті дотацій птахівникам.
“Перед тим як запустити механізм розподілу коштів, ми прислухались до різних думок від різних гравців ринку. Ми почули, зробили аналіз і прийняли важливе рішення — обмежили дотації птахівникам до 50% від щомісячної суми”, — зазначив міністр.