Аграриям будут оказывать поддержку в автоматическом режиме - Минагрополитики

"Система оказания поддержки аграриям будет работать в автоматическом режиме без вмешательства Минагрополитики", - сказал он.

Министр пояснил, что фискальная служба формирует реестр налогоплательщиков в отчетном периоде и передает эти списки в государственное казначейство. Минагрополитики не имеет никакого отношения ни к распределению, ни к приоритетности.

Также, по его словам, важным решение стало ограничение в выплате дотаций птицеводам.

"Перед тем как запустить механизм распределения средств, мы прислушались к различным мнениям от различных игроков рынка. Мы услышали, сделали анализ и приняли важное решение - ограничили дотации птицеводам до 50% от ежемесячной суммы ", - отметил министр.