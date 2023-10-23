Агентство відновлення показало, як будують водогін для постраждалих від підриву Каховської ГЕС жителів Криворіжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Роботи з будівництва магістрального водогону у Дніпропетровській області тривають цілодобово, вже повністю заповнено зрошувальний канал. Про це повідомляє Агентство відновлення, передає УНН.
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«Роботи тривають цілодобово, у три зміни. Уже повністю заповнили зрошувальний канал, який використали як резервуар. Це 300 тисяч кубів води. Звідси вода надходитиме в Південне водосховище та потім – до мешканців Криворіжжя», - ідеться у повідомленні.
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Вода призначена мешканцям близько 15 територіальних громад Дніпропетровщини.
"Завершення робіт чекають більше мільйона людей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС у червні цього року. Це майже 15 громад, 215 дитячих садочків, 194 школи, 6 вищих навчальних закладів, 80 амбулаторій сімейної медицини, 41 заклад охорони здоров'я та 89 фельдшерсько-акушерських пунктів", - написав у Facebook голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа-Масі Найєм.
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