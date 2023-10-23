Агентство восстановления показало, как строят водопровод для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС жителей Криворожья
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Работы по строительству магистрального водопровода в Днепропетровской области продолжаются круглосуточно, уже полностью заполнен оросительный канал. Об этом сообщает Агентство восстановления, передает УНН.
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«Работы продолжаются круглосуточно, в три смены. Уже полностью заполнили оросительный канал, который использовали как резервуар. Это 300 тысяч кубов воды. Отсюда вода будет поступать в Южное водохранилище и затем – к жителям Криворожья», - говорится в сообщении.
Детали
Вода предназначена жителям около 15 территориальных громад Днепропетровской области.
"Завершения работ ждут более миллиона человек, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС в июне этого года. Это почти 15 громад, 215 детских садов, 194 школы, 6 высших учебных заведений, 80 амбулаторий семейной медицины, 41 учреждение здравоохранения и 89 фельдшерско-акушерских пунктов", - написал в Facebook глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа-Маси Найем.
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