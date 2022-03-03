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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії

Агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії

Київ • УНН

 • 149939 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Російські ЗМІ повідомляють, що міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВР+ до CCC-. Про це інформує УНН.

Деталі

"За нашими оцінками, міжнародні санкції скоротили доступні валютні резерви Росії наполовину, включаючи валютні депозити та цінні папери, розміщені в США, ЄС та Японії", - йдеться у заяві агентства.

S&P також знизило довгостроковий рейтинг Росії в національній валюті з ВВВ-до CCC-.

Раніше міжнародна рейтингова агенція Fitch знизила довгостроковий рейтинг дефолту емітента Росії в іноземній валюті до рівня B з BBB.

Додамо

Західні аналітики стверджують, що економіка Росії в найближчий час рухне і країну чекає дефолт.

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