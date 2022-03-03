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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 115185 просмотра

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Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

Киев • УНН

 • 149935 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Российские СМИ сообщают, что международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВР+ до CCC-. Об этом информирует УНН.

Детали

"По нашим оценкам, международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину, включая валютные депозиты и ценные бумаги, находящиеся в США, ЕС и Японии", - говорится в заявлении агентства.

S&P также понизило долгосрочный рейтинг России в национальной валюте с ВВВ-до CCC-.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте до уровня B с BBB.

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