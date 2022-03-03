Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Российские СМИ сообщают, что международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВР+ до CCC-. Об этом информирует УНН.
Детали
"По нашим оценкам, международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину, включая валютные депозиты и ценные бумаги, находящиеся в США, ЕС и Японии", - говорится в заявлении агентства.
S&P также понизило долгосрочный рейтинг России в национальной валюте с ВВВ-до CCC-.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте до уровня B с BBB.