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Агентство ООН у справах біженців вітає План дій щодо окупованого Донбасу

Агентство ООН у справах біженців вітає План дій щодо окупованого Донбасу

Київ • УНН

 • 6879 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Агентство ООН у справах біженців вітає План дій щодо непідконтрольних уряду територій на сході України. Про це УНН повідомили у прес-службі агентства ООН у справах біженців.

“Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) вітає План заходів щодо окремих районів Донецької та Луганської областей[1], який було затверджено Кабінетом Міністрів України”, — сказано в повідомленні.

"Завдяки цій ініціативі Україна здійснює обнадійливий крок на шляху виконання своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту усіх громадян без дискримінації та попередження подальшого переміщення. План заходів також відповідає положенням Резолюції Ради Безпеки ООН № 2202 від 17 лютого 2015року, направленої на мирне врегулювання конфлікту на сході України 2, — повідомили в організації.

При цьому, в Агентстві також заявили про готовність підтримати уряд України у виконанні плану. Зокрема, Агентство підтверджує свою готовність надати допомогу владі у покращенні умов на КПВВ та наближенні державних послуг до лінії розмежування.

Українські Національні Новини

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