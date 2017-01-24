Агентство ООН по делам беженцев приветствует План действий по оккупированному Донбассу

"Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) приветствует План мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей [1], который был утвержден Кабинетом Министров Украины", - сказано в сообщении.

"Благодаря этой инициативе Украина осуществляет обнадеживающий шаг на пути выполнения своих международных обязательств в сфере защиты всех граждан без дискриминации и предупреждения дальнейшего перемещения. План мероприятий также соответствует положениям Резолюции Совета Безопасности ООН № 2202 от 17 февраля 2015 года, направленной на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины 2, - сообщили в организации.

При этом, в Агентстве также заявили о готовности поддержать правительство Украины в выполнении плана. В частности, Агентство подтверждает свою готовность оказать помощь властям в улучшении условий на КПВВ и приближении государственных услуг к линии разграничения.