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Агенти ФБР прийшли в будинок російського підприємця Олега Дерипаски у Вашингтоні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14540 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) прийшли з обшуками в будинок російського підприємця Олега Дерипаски у Вашингтоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на NBC.

Цитата

"У вівторок агенти ФБР прийшли в будинок Олега Дерипаски у Вашингтоні (округ Колумбія)", - підтвердив NBC представник відомства.

Деталі

Представник відомства повідомив, що правоохоронці проводять в будинку "слідчі дії". Однак інших подробиць він не розкрив.

За інформацією російських ЗМІ, обшуки проходять в будинку, що належить родичам бізнесмена у Вашингтоні.

Нагадаємо

22 вересня цього року, комітет з регламенту Палати представників США схвалив законопроект з рекомендаціями про введення санкцій щодо 35 осіб зі списку, який надали соратники російського опозиційного політика Олексія Навального. Серед них Олег Дерипаска.

Декількома днями раніше команда Олексія Навального опублікувала розслідування про зв'язки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і Олега Дерипаски, в якому говорилося, що наближена особа до міністра, і її родичі літають з ним в службові відрядження і користуються будинками і яхтами російського бізнесмена Олега Дерипаски.

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