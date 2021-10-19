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Агенты ФБР пришли в дом российского предпринимателя Олега Дерипаски в Вашингтоне - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14535 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) пришли с обысками в дом российского предпринимателя Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBC.

Цитата

“Во вторник агенты ФБР пришли в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне (округ Колумбия)”, — подтвердил NBC представитель ведомства.

Детали

Представитель ведомства сообщил, что правоохранители проводят в доме “следственные действия”. Однако других подробностей он не раскрыл.

По информации российских СМИ, обыски проходят в доме, принадлежащем родственникам бизнесмена в Вашингтоне.

Напомним

22 сентября этого года, комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект с рекомендациями о введении санкций в отношении 35 человек из списка, который предоставили соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального. Среди них Олег Дерипаска.

Несколькими днями ранее команда Алексея Навального опубликовала расследование о связи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Олегом Дерипаски, в котором говорилось, что приближенная министра, и ее родственники летают с ним в служебные командировки и пользуются домами и яхтами российского бизнесмена Олега Дерипаски.

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