Агент Р.Зозулі визнав свою провину у переході футболіста до "Райо Вальєкано"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Агент українського нападаючого Романа Зозулі Володимир Кузьменко заявив, що зрив переходу в "Райо Вальєкано" є тільки його провиною, повідомляє УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
"Це моя помилка. Менеджер повинен мати повністю всю інформацію, намагатися трохи передбачити ситуацію, турбуватися про свого гравця. Роман повертається в Севілью і буде підтримувати форму в "Бетісі". У фінансовому плані він ні в якому разі не постраждає - сподіваюся, в моральному плані теж. Краще нехай буде так, ніж залишатися з такими фанатами, як з "Райо Вальєкано", - заявив В.Кузьменко.
Окрім того агент додав, що якби він знав всю інформацію про цей клуб, то ніколи б не запропонував гравцеві цей варіант.
Нагадаємо, що форвард збірної України на правах оренди перейшов з "Бетіса" в "Райо Вальєкано", але футболістом "Райо" він пробув менше доби. Причина - не зміг знайти спільної мови з радикально налаштованими ультрас клубу.