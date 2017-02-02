Агент Р.Зозуля признал свою вину в переходе футболиста в "Райо Вальекано"

"Это моя ошибка. Менеджер должен иметь полностью всю информацию, пытаться немного предусмотреть ситуацию, беспокоиться о своем игрока. Роман возвращается в Севилью и будет поддерживать форму в "Бетисе". В финансовом плане он ни в коем случае не пострадает - надеюсь, в моральном плане тоже. Лучше пусть будет так, чем оставаться с такими фанатами, как в "Райо Вальекано", - заявил В.Кузьменко.

Кроме того агент добавил, что если бы он знал всю информацию об этом клубе, то никогда бы не предложил игроку этот вариант.

Напомним, что форвард сборной Украины на правах аренды перешел из "Бетиса" в "Райо Вальекано", но футболистом "Райо" он пробыл менее суток. Причина - не смог найти общего языка с радикально настроенными ультрас клуба.