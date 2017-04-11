Африканському папузі-балакуну Ейнштейну виповнилося 30 років
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Африканський папуга на ім'я Ейнштейн із зоопарку Ноксвілла, США, відсвяткував своє тридцятиліття. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Папуга породи жако, якого звуть Альберт Ейнштейн, мешкає у техаському зоопарку. Днями йому виповнилося 30 років. Ейнштейн володіє неймовірним талантом повторювати звуки людей і тварин.
За словами дресирувальника, Ейнштейн може зображати до 200 звуків і знає близько 70 англійських слів.
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На відео, опублікованому у мережі, видно, як птах зображує коней, вовків, звук космічного корабля і навіть наспівує пісню.