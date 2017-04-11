Африканскому попугаю-говоруну Эйнштейну исполнилось 30 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Африканский попугай по имени Эйнштейн из зоопарка Ноксвилла, США, отпраздновал свое тридцатилетие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Попугай породы жако, которого зовут Альберт Эйнштейн, живет в техасском зоопарке. На днях ему исполнилось 30 лет. Эйнштейн обладает невероятным талантом повторять звуки людей и животных.
По словам дрессировщика, Эйнштейн может изображать до 200 звуков и знает около 70 английских слов.
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На видео, опубликованном в сети, видно, как птица изображает лошадей, волков, звук космического корабля и даже напевает песню.