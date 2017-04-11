Африканскому попугаю-говоруну Эйнштейну исполнилось 30 лет

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40334 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102308 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156500 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116463 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116465 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112523 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104236 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107064 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103560 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153591 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Африканскому попугаю-говоруну Эйнштейну исполнилось 30 лет

Африканскому попугаю-говоруну Эйнштейну исполнилось 30 лет

Киев  •  УНН

 • 17525 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Африканский попугай по имени Эйнштейн из зоопарка Ноксвилла, США, отпраздновал свое тридцатилетие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Попугай породы жако, которого зовут Альберт Эйнштейн, живет в техасском зоопарке. На днях ему исполнилось 30 лет. Эйнштейн обладает невероятным талантом повторять звуки людей и животных.

По словам дрессировщика, Эйнштейн может изображать до 200 звуков и знает около 70 английских слов.

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На видео, опубликованном в сети, видно, как птица изображает лошадей, волков, звук космического корабля и даже напевает песню.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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