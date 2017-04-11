Африканскому попугаю-говоруну Эйнштейну исполнилось 30 лет

Попугай породы жако, которого зовут Альберт Эйнштейн, живет в техасском зоопарке. На днях ему исполнилось 30 лет. Эйнштейн обладает невероятным талантом повторять звуки людей и животных.

По словам дрессировщика, Эйнштейн может изображать до 200 звуков и знает около 70 английских слов.

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На видео, опубликованном в сети, видно, как птица изображает лошадей, волков, звук космического корабля и даже напевает песню.