Африканський союз призупинив участь Судану через військовий переворот

Деталі

Рада миру та безпеки Африканського союзу опублікувала у Твіттер рішення в середу, заявивши, що воно залишиться в силі "до ефективного відновлення перехідної влади під керівництвом цивільних осіб", як називався повалений уряд Судану.

Тисячі людей вийшли на вулиці після захоплення влади у понеділок на чолі з головнокомандувачем збройних сил генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, і кілька людей загинули у сутичках із силами безпеки.

Робітники державної нафтової компанії та лікарі Судану заявили у середу, що приєднуються до протестів проти військового перевороту, який зірвав запланований перехід країни до демократії.

Група місцевих комітетів у столиці Хартумі оголосила про плани проведення подальших акцій протесту, які, за її словами, стануть "маршем мільйонів" у суботу.

У вівторок Бурхан виступив на захист захоплення влади військовими, заявивши, що він скинув уряд, щоб уникнути громадянської війни.

Він розпустив об'єднану військово-цивільну раду, яку було створено для того, щоб вивести країну на демократичні вибори після повалення диктатора Омара аль-Башира під час народного повстання у квітні 2019 року.

Хто такий генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан?

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан був мало відомий у суспільному житті доти, доки не взяв участь у перевороті проти ветерана-автократа Омара Хасана аль-Башира у 2019 році після народного повстання проти його правління. На той час Бурхан був третім за посадою генеральним інспектором Судану та генеральним інспектором збройних сил. Наступного дня після перевороту міністр оборони пішов у відставку внаслідок протестів і призначив Бурхана головою тимчасової військової ради.

У серпні 2019 року його роль як фактичного глави держави була підтверджена, коли вона стала головою Суверенної ради - органу, що складається з цивільних та військових лідерів, який був сформований для спостереження за переходом до виборів.

Він був відправлений до Дарфуру на заході Судану під час конфлікту там у 2000-х роках. Перехідна влада, яку очолює Бурхан, пообіцяла співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом (МКС), який видав ордери на арешт Башира за передбачувані звірства в Дарфурі. Але прагнення справедливості в Дарфурі було точкою напруженості між армією та громадянським населенням.

Як голова сухопутних військ Судану Бурхан керував суданськими військами, які були розгорнуті в 2015 році для участі у війні в Ємені у складі коаліції, яку очолює Саудівська Аравія. Він має тісні зв'язки з високопоставленими військовими чиновниками Перської затоки, оскільки він відповідав за координацію військової участі Судану в цій війні.