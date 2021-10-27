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Африканский союз приостановил участие Судана из-за военного переворота

Киев • УНН

 • 13616 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Африканский союз приостановил участие Судана во всех мерах до восстановления гражданских властей, говорится в коммюнике от вторника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Африканский союз приостановил участие Судана из-за военного переворота

Детали

Совет мира и безопасности Африканского союза опубликовал в Твиттер решение в среду, заявив, что оно останется в силе "до эффективного восстановления переходной власти под руководством гражданских лиц", как называлось свергнутое правительство Судана.

Тысячи человек вышли на улицы после захвата власти в понедельник во главе с главнокомандующим вооруженными силами генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и несколько человек погибли в столкновениях с силами безопасности.

Рабочие государственной нефтяной компании и врачи Судана заявили, что присоединяются к протестам против военного переворота, который сорвал запланированный переход страны к демократии.

Группа местных комитетов в столице Хартуме объявила о планах проведения дальнейших акций протеста, которые по ее словам, станут "маршем миллионов" в субботу.

Во вторник Бурхан выступил в защиту захвата власти военными, заявив, что он сверг правительство во избежание гражданской войны.

Он распустил объединенный военно-гражданский совет, созданный для того, чтобы вывести страну на демократические выборы после свержения диктатора Омара аль-Башира во время народного восстания в апреле 2019 года.

Кто такой генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан?

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан был мало известен в общественной жизни, пока не принял участие в перевороте против ветерана-автократа Омара Хасана аль-Башира в 2019 году после народного восстания против его правления. В то время Бурхан был третьим по должности генеральным инспектором Судана и генеральным инспектором вооруженных сил. На следующий день после переворота министр обороны ушел в отставку в результате протестов и назначил Бурхана главой временного военного совета.

В августе 2019 года его роль как фактического главы государства была подтверждена, когда он стал председателем Суверенного совета – органа, состоящего из гражданских и военных лидеров, который был сформирован для наблюдения за переходом к выборам.

Он был отправлен в Дарфур на западе Судана во время конфликта там в 2000-х годах. Возглавляемая Бурханом переходная власть пообещала сотрудничать с Международным уголовным судом (МКС), который выдал ордера на арест Башира за предполагаемые зверства в Дарфуре. Но стремление к справедливости в Дарфуре было точкой напряженности между армией и гражданским населением.

Как председатель сухопутных войск Судана Бурхан руководил суданскими войсками, развернутыми в 2015 году для участия в войне в Йемене в составе коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Он имеет тесные связи с высокопоставленными военными чиновниками Персидского залива, поскольку отвечал за координацию военного участия Судана в этой войне.

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