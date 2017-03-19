Афганські солдати відкрили вогонь по американських на базі НАТО, трьох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Троє військовослужбовців НАТО в провінції Гільменд поранено внаслідок обстрілу афганськими солдатами, повідомляє УНН з посиланням на Xіnhuа.
“Афганські солдати відкрили вогонь по військовослужбовцях очолюваних НАТО сил коаліції в провінції Гільменд на півдні країни, в результаті троє військовослужбовців сил коаліції були поранені. Цю інформацію підтвердили в силах коаліції,” — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наразі в Афганістані у складі міжнародного військового контингенту, очолюваного НАТО, знаходяться близько 13 тисяч осіб.
Також в країні працюють тисячі цивільних службовців з різних країн світу, які навчають афганських солдатів і надають іншу допомогу уряду Афганістану в боротьбі з рухом “Талібан”.