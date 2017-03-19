Афганские солдаты открыли огонь по американским военным на базе НАТО, трое ранены

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 31865 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102315 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117752 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176651 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129236 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124399 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116986 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106455 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107500 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Афганские солдаты открыли огонь по американским военным на базе НАТО, трое ранены

Афганские солдаты открыли огонь по американским военным на базе НАТО, трое ранены

Киев  •  УНН

 • 14629 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Трое военнослужащих НАТО в провинции Гильменд ранены в результате обстрела афганскими солдатами, сообщает УНН со ссылкой на Xиnhuа.

"Афганские солдаты открыли огонь по военнослужащим возглавляемых НАТО сил коалиции в провинции Гильменд на юге страны, в результате трое военнослужащих сил коалиции были ранены. Эту информацию подтвердили в силах коалиции", - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас в Афганистане в составе международного военного контингента, возглавляемого НАТО, находятся около 13 тыс человек.

Также в стране работают тысячи гражданских служащих из разных стран мира, которые обучают афганских солдат и оказывают другую помощь правительству Афганистана в борьбе с движением "Талибан".

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