Афганские солдаты открыли огонь по американским военным на базе НАТО, трое ранены

"Афганские солдаты открыли огонь по военнослужащим возглавляемых НАТО сил коалиции в провинции Гильменд на юге страны, в результате трое военнослужащих сил коалиции были ранены. Эту информацию подтвердили в силах коалиции", - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас в Афганистане в составе международного военного контингента, возглавляемого НАТО, находятся около 13 тыс человек.

Также в стране работают тысячи гражданских служащих из разных стран мира, которые обучают афганских солдат и оказывают другую помощь правительству Афганистана в борьбе с движением "Талибан".