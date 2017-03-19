Афганские солдаты открыли огонь по американским военным на базе НАТО, трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Трое военнослужащих НАТО в провинции Гильменд ранены в результате обстрела афганскими солдатами, сообщает УНН со ссылкой на Xиnhuа.
"Афганские солдаты открыли огонь по военнослужащим возглавляемых НАТО сил коалиции в провинции Гильменд на юге страны, в результате трое военнослужащих сил коалиции были ранены. Эту информацию подтвердили в силах коалиции", - говорится в сообщении.
Напомним, сейчас в Афганистане в составе международного военного контингента, возглавляемого НАТО, находятся около 13 тыс человек.
Также в стране работают тысячи гражданских служащих из разных стран мира, которые обучают афганских солдат и оказывают другую помощь правительству Афганистана в борьбе с движением "Талибан".