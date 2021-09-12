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Афганські пілоти викрали американську авіатехніку під час втечі з Афганістану - WSJ

Київ • УНН

 • 35200 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. США погодилися тимчасово прийняти пілотів афганських ВПС, які на тлі перемоги бойовиків “Талібану” втікали з родинами в Узбекистан, викравши більше 40 військових літаків і вертольотів. Про відповідну домовленість США з владою Узбекистану повідомили джерела The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Всього в Узбекистан втекли 585 осіб, враховуючи як членів екіпажів, так і їх близьких. З собою вони забрали 46 повітряних транспортних засобів, в тому числі американські вертольоти Black Hawk, літаки спостереження PC-12 і російські вертольоти Мі-17.

Пілотів з сім’ями доставлять на військову базу США в Досі, Катар. Звідти їх відправлять на постійне проживання в інші країни. Як зазначає видання, неясно, чи потрапить хтось із цієї групи афганців в США. Також поки невідома доля літаків і вертольотів, які опинилися в Узбекистані.

Доповнення

За інформацією WSJ, “Талібан” тиснув на Узбекистан, щоб той передав пілотів і їх обладнання Кабулу. Однак США побоюються, що афганців можуть вбити на батьківщині, якщо вони повернуться.

Нагадаємо

США оголосили про відхід свого військового контингенту з Афганістану в квітні, це викликало загострення протистояння “Талібану” і офіційного уряду Афганістану. Слідом за США про початок виведення військ з країни з 1 травня оголосили союзники по НАТО.

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

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