Афганські пілоти викрали американську авіатехніку під час втечі з Афганістану - WSJ

Деталі
Всього в Узбекистан втекли 585 осіб, враховуючи як членів екіпажів, так і їх близьких. З собою вони забрали 46 повітряних транспортних засобів, в тому числі американські вертольоти Black Hawk, літаки спостереження PC-12 і російські вертольоти Мі-17.
Пілотів з сім’ями доставлять на військову базу США в Досі, Катар. Звідти їх відправлять на постійне проживання в інші країни. Як зазначає видання, неясно, чи потрапить хтось із цієї групи афганців в США. Також поки невідома доля літаків і вертольотів, які опинилися в Узбекистані.
Доповнення
За інформацією WSJ, “Талібан” тиснув на Узбекистан, щоб той передав пілотів і їх обладнання Кабулу. Однак США побоюються, що афганців можуть вбити на батьківщині, якщо вони повернуться.
Нагадаємо
США оголосили про відхід свого військового контингенту з Афганістану в квітні, це викликало загострення протистояння “Талібану” і офіційного уряду Афганістану. Слідом за США про початок виведення військ з країни з 1 травня оголосили союзники по НАТО.
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.