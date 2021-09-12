Афганські пілоти викрали американську авіатехніку під час втечі з Афганістану - WSJ

Деталі

Всього в Узбекистан втекли 585 осіб, враховуючи як членів екіпажів, так і їх близьких. З собою вони забрали 46 повітряних транспортних засобів, в тому числі американські вертольоти Black Hawk, літаки спостереження PC-12 і російські вертольоти Мі-17.

Пілотів з сім’ями доставлять на військову базу США в Досі, Катар. Звідти їх відправлять на постійне проживання в інші країни. Як зазначає видання, неясно, чи потрапить хтось із цієї групи афганців в США. Також поки невідома доля літаків і вертольотів, які опинилися в Узбекистані.

Доповнення

За інформацією WSJ, “Талібан” тиснув на Узбекистан, щоб той передав пілотів і їх обладнання Кабулу. Однак США побоюються, що афганців можуть вбити на батьківщині, якщо вони повернуться.