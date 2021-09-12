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Афганские пилоты похитили американскую авиатехнику во время бегства из Афганистана - WSJ

Афганские пилоты похитили американскую авиатехнику во время бегства из Афганистана - WSJ

Киев  •  УНН

 • 35195 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. США согласились временно принять пилотов афганских ВВС, на фоне победы боевиков "Талибана", бежавших с семьями в Узбекистан, похитив при этом более 40 военных самолетов и вертолетов. О соответствующей договоренности США с властями Узбекистана сообщили источники The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Всего в Узбекистан сбежали 585 человек, включая как членов экипажей, так и их близких. С собой они забрали 46 воздушных транспортных средств, в том числе американские вертолеты Black Hawk, самолеты наблюдения PC-12 и российские вертолеты Ми-17.

Пилотов с семьями доставят на военную базу США в Дохе, Катар. Оттуда их отправят на постоянное жительство в другие страны. Как отмечает издание, неясно, попадет ли кто-то из этой группы афганцев в США. Также пока неизвестна судьба самолетов и вертолетов, которые оказались в Узбекистане.

Дополнение

По информации WSJ, “Талибан” давил на Узбекистан, чтобы тот передал пилотов и их оборудования Кабула. Однако США опасаются, что афганцев могут убить на родине, если они вернутся.

Напомним

США объявили об уходе своего военного контингента из Афганистана в апреле, это вызвало обострение противостояния “Талибана” и официального правительства Афганистана. Вслед за США о начале вывода войск из страны с 1 мая объявили союзники по НАТО.

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

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