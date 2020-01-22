Афера з майном Нацгвардії: прокуратура проситиме тримання під вартою Мармиша
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягатиме на взятті під варту з альтернативою внесення застави колишнього заступника президента державної корпорації В'ячеслава Мармиша, який підозрюється у пособництві в заволодінні майном Національної гвардії на суму 81,64 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"(Прокуратура проситиме для Мармиша – ред.) тримання під вартою з заставою у 80 млн грн", - сказала Постолюк.
Також Постолюк повідомила, що Вищий антикорупційний суд завтра, 23 січня о 9:10 розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу щодо Мармиша.
Нагадаємо, колишньому заступнику президента державної корпорації В'ячеславу Мармишу повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні майном Національної гвардії на суму 81,64 млн грн.
Також САП нагадує, що в травні 2019 року про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на суму 81,64 млн грн повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. В липні – виконавчому директору компанії-забудовниці, в жовтні – народному депутату VІІІ скликання Максиму Микитасю, якого слідство вважає організатором корупційної схеми.
Окрім того, розслідування зазначених фактів детективи НАБУ та прокурори САП здійснюють із грудня 2017 року.