Афера с имуществом Нацгвардии: прокуратура будет просить содержания под стражей Мармыша

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 10055 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 22153 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 59965 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 123581 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 130854 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 198198 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195793 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 410394 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229341 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 517008 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
60%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 25173 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 16349 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 8878 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 14173 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 11166 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 160821 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 148414 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 235843 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 410394 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 517008 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 59965 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49906 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 48303 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 55000 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 85392 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Афера с имуществом Нацгвардии: прокуратура будет просить содержания под стражей Мармыша

Киев • УНН

 • 29901 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет настаивать на взятии под стражу с альтернативой внесения залога бывшего заместителя президента государственной корпорации Вячеслава Мармыша, который подозревается в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму 81,64 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Афера с имуществом Нацгвардии: прокуратура будет просить содержания под стражей Мармыша

"(Прокуратура будет просить для Мармыша - ред.) содержание под стражей с залогом в 80 млн грн", - сказала Постолюк.

Также Постолюк сообщила, что Высший антикоррупционный суд завтра, 23 января в 9:10 рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Мармыша.

Напомним, бывшему заместителю президента государственной корпорации Вячеславу Мармышу сообщено о подозрении в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму 81,64 млн грн.

Также САП напоминает, что в мае 2019 года о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на сумму 81,64 млн грн сообщено экс-командиру Нацгвардии, гендиректору компании-застройщицы и оценщику. В июле - исполнительному директору компании-застройщицы, в октябре - народному депутату VІІІ созыва Максиму Микитасю, которого следствие считает организатором коррупционной схемы.

Кроме того, расследование указанных фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют с декабря 2017 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14