Афера с имуществом Нацгвардии: прокуратура будет просить содержания под стражей Мармыша
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет настаивать на взятии под стражу с альтернативой внесения залога бывшего заместителя президента государственной корпорации Вячеслава Мармыша, который подозревается в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму 81,64 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
"(Прокуратура будет просить для Мармыша - ред.) содержание под стражей с залогом в 80 млн грн", - сказала Постолюк.
Также Постолюк сообщила, что Высший антикоррупционный суд завтра, 23 января в 9:10 рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Мармыша.
Напомним, бывшему заместителю президента государственной корпорации Вячеславу Мармышу сообщено о подозрении в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму 81,64 млн грн.
Также САП напоминает, что в мае 2019 года о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на сумму 81,64 млн грн сообщено экс-командиру Нацгвардии, гендиректору компании-застройщицы и оценщику. В июле - исполнительному директору компании-застройщицы, в октябре - народному депутату VІІІ созыва Максиму Микитасю, которого следствие считает организатором коррупционной схемы.
Кроме того, расследование указанных фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют с декабря 2017 года.