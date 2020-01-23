Афера з майном Нацгвардії: Мармиша відправили під арешт з можливістю застави
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив колишнього заступника президента державної корпорації "Укрбуд" В'ячеслава Мармиша, підозрюваного у пособництві в заволодінні майном Національної гвардії на суму 81,64 млн грн, під варту з альтернативою внесення застави у 6 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі ВАКС.
"Сьогодні слідчий суддя обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою із 6 млн грн (застави - ред.). Строк дії запобіжного заходу - 23 дні, до 14 лютого", - зазначили у ВАКС.
Нагадаємо, В'ячеславу Мармишу повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні майном Національної гвардії на суму 81,64 млн грн.
За даними САП, у травні 2019 року про підозру у заволодінні майном ГУ Нацгвардії на суму 81,64 млн грн повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. У липні – виконавчому директору компанії-забудовниці, у жовтні - народному депутату VІІІ скликання Максиму Микитасю, якого слідство вважає організатором корупційної схеми.