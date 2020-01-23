Афера с имуществом Нацгвардии: Мармыша отправили под арест с возможностью залога
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил бывшего заместителя президента государственной корпорации "Укрбуд" Вячеслава Мармыша, подозреваемого в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму 81,64 млн грн, под стражу с альтернативой внесения залога в 6 млн грн. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе ВАКС.
"Сегодня следственный судья избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с 6 млн грн (залога - ред.). Срок действия меры пресечения - 23 дня, до 14 февраля", - отметили в ВАКС.
Напомним, Вячеславу Мармышу сообщено о подозрении в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму 81,64 млн грн.
По данным САП, в мае 2019 года о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на сумму 81,64 млн грн сообщено экс-командиру Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику. В июле - исполнительному директору компании-застройщика, в октябре - народному депутату VІІІ созыва Максиму Микитасю, которого следствие считает организатором коррупционной схемы.