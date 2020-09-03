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Афера із житлом Нацгвардії: суд залишив Микитася під вартою

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю, якого підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

Афера із житлом Нацгвардії: суд залишив Микитася під вартою

“Сьогодні, 3 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив експрезиденту державної будкорпорації запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 жовтня 2020 року включно, з можливістю внесення застави у розмірі 100 000 000 гривень, визначеної ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила під варту експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася з альтернативою внесення 100 млн гривень застави.

Микитась вніс 80 млн грн, але 30 млн грн стягнули у дохід держави. Таким чином, на рахунку суду залишилося 50 млн грн, а після призначення запобіжного заходу — потрібно було сплатити ще 50 млн грн застави. Адвокат Микитаса заявляв, що той не планує вносити решту суми застави у розмірі 50 млн грн, адже не має на це можливості.

Згодом ВАКС задовольнив звернення щодо повернення Микитасю 50 млн грн застави.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.

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