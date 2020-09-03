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Афера с жильем Нацгвардии: суд оставил Микитася под стражей

Киев • УНН

 • 12470 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, которого подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Афера с жильем Нацгвардии: суд оставил Микитася под стражей

"Сегодня, 3 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил экс-президенту государственной стройкорпорации меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября 2020 года включительно, с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен, определенного постановлением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася  с альтернативой внесения 100 млн гривен залога.

Микитась внес 80 млн грн, но 30 млн грн взыскали в доход государства. Таким образом, на счету суда осталось 50 млн грн, а после назначения меры пресечения - нужно было заплатить еще 50 млн грн залога. Адвокат Микитася заявлял, что он не планирует вносить оставшуюся сумму залога в размере 50 млн грн, ведь не имеет на это возможности.

Впоследствии ВАКС удовлетворил обращение о возврате Микитасю 50 млн грн залога.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.

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