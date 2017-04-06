АЕС України за добу виробили 254,07 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Минулої доби, 5 квітня, атомними станціями України вироблено 254,07 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми. Про це УНН повідомили у прес-службі "Енергоатому".
Сьогодні, 6 квітня, на атомних станціях України в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 50-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 3-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 5-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 660 МВт, РАЕС – 2 390 МВт, ЮУАЕС – 1 800 МВт, ХАЕС – 1 710 МВт.
Балансове обмеження станом на 6:00 6 квітня 2017 року становить 770 МВт. З балансовими обмеженнями працювали такі енергоблоки: ЗАЕС-2 ‒ 76%, ЮУАЕС-2 ‒ 89%, ХАЕС-1 ‒ 75%.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 18,99 млн кВт-г електроенергії.
Як повідомляв УНН, 5 квітня українські АЕС за добу виробили 245,47 млн квт-г електроенергії.