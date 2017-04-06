АЕС України за добу виробили 254,07 млн кВт-г електроенергії

Сьогодні, 6 квітня, на атомних станціях України в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 50-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 3-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 5-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 660 МВт, РАЕС – 2 390 МВт, ЮУАЕС – 1 800 МВт, ХАЕС – 1 710 МВт.

Балансове обмеження станом на 6:00 6 квітня 2017 року становить 770 МВт. З балансовими обмеженнями працювали такі енергоблоки: ЗАЕС-2 ‒ 76%, ЮУАЕС-2 ‒ 89%, ХАЕС-1 ‒ 75%.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 18,99 млн кВт-г електроенергії.

Як повідомляв УНН, 5 квітня українські АЕС за добу виробили 245,47 млн квт-г електроенергії.