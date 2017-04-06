АЭС Украины за сутки произвели 254 070 000 кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 6 апреля, на атомных станциях Украины в работе находятся 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС - 50-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ривненской АЭС - 3-и сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - пятые сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 660 МВт, РАЭС - 2390 МВт, ЮУАЭС - 1 800 МВт, ХАЭС - 1 710 МВт.

Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 6 апреля 2017 года составляет 770 МВт. С балансовыми ограничениями работали следующие энергоблоки: ЗАЭС-2 - 76%, ЮУАЭС-2 - 89%, ХАЭС-1 - 75%.

Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 18,99 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН, 5 апреля украинские АЭС в сутки произвели 245 470 000 кВт-ч электроэнергии.