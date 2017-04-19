АЕС України за добу виробили 252,3 млн кВт-г електроенергії

19 квітня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 63-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 16-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 18-а доба середнього планового ремонту.

18 квітня 2017 року о 19:52 енергоблок №6 Запорізької АЕС дією автоматики було відключено від енергомережі через вимкнення ПЛ-750кВ ЗАЕС-Дніпровська. О 23:08 енергоблок було підключено до енергомережі після усунення зауважень на підстанції "Дніпровська".

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 210 МВт, РАЕС – 2 425 МВт, ЮУАЕС – 1 960 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.

Балансове обмеження станом на 6:00 19 квітня 2017 року становить 200 МВт. З балансовими обмеженнями працював енергоблок ЗАЕС-5 ‒ 80%.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 18,66 млн кВт-г електроенергії.

Як повідомляв УНН 19 квітня, енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до мережі.

Раніше атомні електростанції України за добу виробили 238,53 млн кВт-г електроенергії.