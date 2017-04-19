АЭС Украины за сутки произвели 252,3 млн кВт-ч электроэнергии

19 апреля на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 63-ьи сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 16-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 18-ые сутки среднего планового ремонта.

18 апреля 2017 года в 19:52 энергоблок №6 Запорожской АЭС действием автоматики был отключен от энергосети из-за отключения ВЛ-750кВ ЗАЭС-Днепровская. В 23:08 энергоблок был подключен к сети после устранения замечаний на подстанции "Днепровская".

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 210 МВт, РАЭС - 2425 МВт, ЮУАЭС - 1 960 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 19 апреля 2017 года составляет 200 МВт. С балансовым ограничением работал энергоблок ЗАЭС-5 - 80%.

Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 18,66 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН 19 апреля, энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к сети.

Ранее атомные электростанции Украины за сутки произвели 238,53 млн кВт-ч электроэнергии.