АЕС України скоротили добове виробництво електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 254,63 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"Минулої доби, 23 грудня, станціями вироблено 254,63 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 6,86 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.
Також вказано, що 24 грудня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 5-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 2-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 395-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 000 МВт, РАЕС – 2 755 МВт, ЮУАЕС – 2 940 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 22 грудня атомними станціями вироблено 263,49 млн кВт-г електроенергії.