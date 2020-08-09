АЕС традиційно виробляє 50% всієї електроенергії для України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Українські АЕС традиційно виробляють близько половини усієї електроенергії країни. Про це у своєму відеоблозі заявив радник в. о. міністра енергетики Олександр Трохимець, спростовуючи закиди в бік міністерства про те, що оновлення енергобалансу призвело до зниження потужностей ГЕС та АЕС, передає УНН.
Він пояснив, що міністерство не розробляє, а лише затверджує енергетичний баланс.
“Енергетичний баланс — це прогноз виробництва електричної енергії усіма видами генерації, який розробляється оператором НЕК „Укренерго“ на основі тих даних, які дають самі електростанції . Ці дані зводяться до таблиці і системним оператором подаються до Міненерго.
Тому говорити про те, що міністерство в адміністративному порядку дає вказівки, які енергоблоки зупиняти і виводити в ремонт, чи в простій — точно не вірно”, — каже Трохимець.
Радник в. о. міністра нагадав, що вітчизняні АЕС традиційно виробляють близько 50% електричної енергії.
“Тобто, „Енергоатом“ виробляє 50%, всі решта — теплові, гідроелектростанції, зелена енергетика — виробляють сумарно також близько 50%”, — додав він.
Виробництво електроенергії падає тоді, коли скорочується споживання продукту, пояснив Трохимець.
“Споживання дійсно зменшилося у зв’язку із пандемією коронавірусу і зупинкою промислового виробництва. Однак на сьогоднішній день пішло зростання споживання електроенергії. Як наслідок — зросла потужність „Енергоатому“: з 7,4 до 7,9 гігават електричної енергії. Тобто, потужність роботи підприємства збільшилася на 500 мегават”, — підкреслив радник в. о. міністра.
Нагадаємо, уряд удосконалив механізм покладання спецобов’язків на ринку електроенергії. Частку електроенергії, яку НАЕК “Енергоатом” продаватиме за механізмом ПСО, зменшили з 80% до 50-55%. Для “Укргідроенерго” цю частку зменшено з 35% до 30%. Як пояснили в Міненерго, збільшується частка електроенергії, яку компанії зможуть продавати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку на конкурентних умовах.
Довідка УНН: ПСО — покладення спеціальних обов’язків, коли електроенергія відпускається за фіксованими цінами (для населення — низькими).