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АЭС традиционно производит 50% всей электроэнергии для Украины

АЭС традиционно производит 50% всей электроэнергии для Украины

Киев  •  УНН

 • 11915 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Украинская АЭС традиционно производят около половины всей электроэнергии страны. Об этом в своем видеоблоге заявил советник в. о. министра энергетики Александр Трохимец, опровергая обвинения в сторону министерства о том, что обновление энергобаланса привело к снижению мощностей ГЭС и АЭС, передает УНН.

Он пояснил, что министерство не разрабатывает, а лишь утверждает энергетический баланс.

“Энергетический баланс — это прогноз производства электрической энергии всеми видами генерации, который разрабатывается оператором НЭК „Укрэнерго“ на основе тех данных, которые дают сами электростанции. Эти данные сводятся в таблицу и системным оператором подаются в Минэнерго.

Поэтому говорить о том, что министерство в административном порядке дает указания, которые энергоблоку останавливать и выводить в ремонт или в простой — точно не верно”, — говорит Трохимец.

Советник в. о. министра напомнил, что отечественные АЭС традиционно производят около 50% электрической энергии.

“То есть, „Энергоатом“ производит 50%, все остальное — тепловые, гидроэлектростанции, зеленая энергетика — производят суммарно также около 50%”, — добавил он.

Производство электроэнергии падает тогда, когда сокращается потребление продукта, объяснил Трохимец.

“Потребление действительно уменьшилось в связи с пандемией коронавируса и остановкой промышленного производства. Однако на сегодняшний день пошел рост потребления электроэнергии. Как следствие — возросла мощность „Энергоатома“: с 7,4 до 7,9 гигаватт электроэнергии. То есть, мощность работы предприятия увеличилась на 500 мегаватт”, — подчеркнул советник в. о. министра.

Напомним, правительство усовершенствовало механизм возложения спецобязательств на рынке электроэнергии. Долю электроэнергии, НАЭК “Энергоатом” будет продавать по механизму ПСО, которую уменьшили с 80% до 50-55%. Для “Укргидроэнерго” эта доля уменьшена с 35% до 30%. Как пояснили в Минэнерго, увеличивается доля электроэнергии, которую компании смогут продавать по двусторонним договорам и на других сегментах рынка на конкурентных условиях.

Справка УНН: ПСО — возложение специальных обязанностей, когда электроэнергия отпускается по фиксированным ценам (для населения — низкими).

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