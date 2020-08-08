Головні події на енергоринку України: дайджест Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. "Енергоатом" та "Укргідроенерго" продаватимуть більше електроенергії за вигідними умовами. Про це повідомили у Міненерго в дайджесті подій за тиждень, передає УНН.
Уряд удосконалив механізм покладання спецобов’язків на ринку електроенергії. Частку електроенергії, яку НАЕК “Енергоатом” продаватиме за механізмом ПСО, зменшили з 80% до 50-55%. Для “Укргідроенерго” цю частку зменшено з 35% до 30%.
“Збільшується частка електроенергії, яку компанії зможуть продавати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку на конкурентних умовах”, — пояснили в Міненерго.
Також Міненерго затвердило нову редакцію Статуту ДП “НАЕК “Енергоатом”.
“Одним з найважливіших нововведень стало запровадження на підприємстві інституту Корпоративного управління (створення наглядової ради)”, — розповіли у відомстві.
Водночас, обговорено подальші перспективи завантаження вітчизняних генеруючих потужностей. Зокрема в Міненерго роздумують над будівництвом водневого заводу та дата-центрів.
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Разом з тим, Уряд впорядкував облік втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування.
Також днями Україна домовилась спільно з міжнародними партнерами реформувати вугільну галузь.
“Європейські держави та міжнародні фінансові організації можуть взяти участь у проєктах, що будуть реалізовані в рамках реформи вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів України”, — повідомили в Міненерго.
Цього тижня проведено засідання Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для формування складу Громадської ради при Міністерстві енергетики.
Затверджено список учасників Установчих зборів. Цього разу їх буде 33. Збори відбудуться 26 серпня 2020 року об 11:00.