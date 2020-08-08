Главные события на энергорынке Украины: дайджест Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будутпродавать больше электроэнергии по выгодным условиям. Об этом сообщили в Минэнерго в дайджесте событий за неделю, передает УНН.
Правительство усовершенствовало механизм возложения спецобязанностей на рынке электроэнергии. Долю электроэнергии, что НАЭК "Энергоатом" будет продавать по механизму ПСО, уменьшили с 80% до 50-55%. Для "Укргидроэнерго" эту долю уменьшено с 35% до 30%.
"Увеличивается доля электроэнергии, компании смогут продавать по двусторонним договорам и на других сегментах рынка на конкурентных условиях", - пояснили в Минэнерго.
Также Минэнерго утвердило новую редакцию Устава ГП "НАЭК "Энергоатом".
"Одним из важнейших нововведений стало внедрение на предприятии института корпоративного управления (создание наблюдательного совета)", - рассказали в ведомстве.
В то же время, обсуждены дальнейшие перспективы загрузки отечественных генерирующих мощностей. В частности, в Минэнерго размышляют над строительством водородного завода и дата-центров.
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Вместе с тем, Правительство упорядочило учет потерь нефтепродуктов при их приемке, хранении, отпуске, перегрузке и транспортировке.
Также на днях Украина договорилась совместно с международными партнерами реформировать угольную отрасль.
"Европейские государства и международные финансовые организации могут принять участие в проектах, которые будут реализованы в рамках реформы угольной отрасли и трансформации угольных регионов Украины", - сообщили в Минэнерго.
На этой неделе проведено заседание инициативной группы по подготовке Учредительного собрания для формирования состава Общественного совета при Министерстве энергетики.
Утвержден список участников Учредительного собрания. На этот раз их будет 33. Собрание состоится 26 августа 2020 года в 11:00.