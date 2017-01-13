Аеропорти у Таїланді відновили роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Аеропорти на о.Самуї та у Накхонсітхаммарат відновили роботу. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України у мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Аеропорти на о.Самуї та Накхонсітхаммарат у Таїланді відновили роботу і працюють у штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 12 січня аеропорт Накхонсітхаммарат в Таїланді закрили через повені.
Нагадаємо, кількість жертв повені на півдні Таїланду перевищила 30 осіб.