Аэропорты в Таиланде возобновили работу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Аэропорты на о.Самуи и в Накхонситхаммарат возобновили работу. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Аэропорты на о.Самуи и Накхонситхаммарат в Таиланде возобновили работу и работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 12 января аэропорт Накхонситхаммарат в Таиланде закрыли из-за наводнения.
Напомним, количество жертв наводнения на юге Таиланда превысило 30 человек.