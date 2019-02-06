Аеропорти Києва працюють у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Аеропорти Києва попри складні погодні умови працюють у штатному режимі. Про це розповіли у прес-службах аеропортів "Бориспіль" та "Київ", передає УНН.
"Я бачу, що ми працюємо у штатному режимі, але на деякі рейси є незначні затримки – вони пов’язані з обробкою суден протикриговою рідиною для забезпечення безпеки польотів", - зазначили у прес-службі аеропорту "Бориспіль".
У прес-службі додали, що лише відмінено на прибуття рейс з Шарм-ель-Шейх авіакомпанії Bravo Airways, але це відбувається вже кілька днів поспіль.
В аеропорту "Київ" також зазначили, що працюють у штатному режимі з невеликими затримками.
"Злітна смуга розчищається. Є невеликі затримки – коли екіпаж затримується при вильоті або не може сісти вчасно в нашому аеропорту через погодні умови і обирає той режим, при якому зможе сісти", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, киян попередили про ускладнення погоди.
Як повідомляв УНН, в аеропорту "Бориспіль" почнуть будувати новий вантажний термінал.