Аэропорты Киева работают в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Аэропорты Киева, несмотря на сложные погодные условия работают в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службах аэропортов "Борисполь" и "Киев", передает УНН.
"Я вижу, что мы работаем в штатном режиме, но на некоторые рейсы есть незначительные задержки - они связаны с обработкой судов противоледовой жидкостью для обеспечения безопасности полетов", - отметили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".
В пресс-службе добавили, что только отменено прибытие рейса из Шарм-эль-Шейх авиакомпании Bravo Airways, но это происходит уже несколько дней подряд.
В аэропорту "Киев" также отметили, что работают в штатном режиме с небольшими задержками.
"Взлетная полоса расчищается. Есть небольшие задержки - когда экипаж задерживается при вылете или не может сесть вовремя в нашем аэропорту из-за погодных условий и выбирает тот режим, при котором сможет сесть", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, киевлян предупредили об осложнении погоды.
Как сообщал УНН, в аэропорту "Борисполь" начнут строить новый грузовой терминал.