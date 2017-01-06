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Аеропорти “Бориспіль” і “Київ” працюють у штатному режимі

Аеропорти “Бориспіль” і “Київ” працюють у штатному режимі

Київ • УНН

 • 10958 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Міжнародні аеропорти “Бориспіль” та “Київ” наразі працюють в штатному режимі. Про це УНН повідомили у прес-службах летовищ.

“Ми, звичайно, очікуємо якихось погодних змін, але поки що все нормально. Працюємо в штатному режимі, всі вильоти-прильоти здійснюються вчасно”, — розповіли в аеропорту “Бориспіль”.

Похолодання не вплинуло на роботу аеропорту “Київ”. Летовище теж працює за звичайним розкладом.

Однак, як повідомили у прес-службі, існує середня затримка в межах 15 хвилин на всі рейси.

“Середня затримка по аеропорту на всі рейси 15 хвилин. Але це в межах норми. Тому що там іде облив повітряних суден”, — зазначили у прес-службі аеропорту.

Зауважимо, що під обливом літаків варто розуміти обробку поверхні повітряного транспорту на землі перед польотом з метою видалення замерзлих опадів і запобігання їхній появі на критичних поверхнях повітряного судна до зльоту.

Як повідомляв УНН, у Києві та області до кінця доби 6 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини.

Нагадаємо, у зв’язку зі складними погодними умовами в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях України введені обмеження для руху автотранспорту.

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