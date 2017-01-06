Аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Международные аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме. Об этом сообщили УНН в пресс-службах аэропортов.
“Мы, конечно, ожидаем каких-то погодных изменений, но пока все нормально. Работаем в штатном режиме, все вылеты-прилеты осуществляются своевременно”, — рассказали в аэропорту “Борисполь”.
Похолодание не повлияло на работу аэропорта “Киев”. Аэродром работает по обычному расписанию.
Однако, как сообщили в пресс-службе, существует средняя задержка в пределах 15 минут на все рейсы.
“Средняя задержка по аэропорту на все рейсы 15 минут. Но это в пределах нормы. Потому что там идет облив воздушных судов”, — отметили в пресс-службе аэропорта.
Заметим, что под обливом самолетов следует понимать обработку поверхности воздушного транспорта на земле перед полетом с целью удаления замерзших осадков и предотвращения их появления на критических поверхностях до взлета.
Как сообщал УНН, в Киеве и области до конца суток 6 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метели.
Напомним, в связи со сложными погодными условиями в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения автотранспорта.