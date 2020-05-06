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Аеропорт в Мукачеві: Криклій розповів про ТОП-рішення в інфраструктурі, які сьогодні ухвалив уряд

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав ТОП-рішення в галузі інфраструктури, які були ухвалені сьогодні під час засідання уряду. Серед них — опрацювання питання будівництва аеропорту в Мукачеві. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram, передає УНН.

Аеропорт в Мукачеві: Криклій розповів про ТОП-рішення в інфраструктурі, які сьогодні ухвалив уряд

“ТОП рішень в інфраструктурі, прийнятих сьогодні на Уряді. Відновлено роботу пунктів пропуску для морського сполучення у Скадовському порту та для автомобільного сполучення „Рава Руська“. Це дозволить збільшити вантажопотоки та забезпечити стабільну міжнародну торгівлю”, — написав Владислав Криклій.

Ще одним важливим рішенням він назвав продовження “Великого будівництва” в регіонах, на яке будуть направлені близько 6 млрд гривень з виплачених коштів НАК “Нафтогаз”. Їх направлять на будівництво доріг, шкіл, дитсадків та реконструкцію 210 приймальних відділень опорних лікарень у регіонах.

"Міністерство інфраструктури опрацює питання будівництва нового аеропорту в Мукачеві“,- назвав Владислав Криклій.

Також він зазначив, що було прийняте рішення про зниження до 30% частини чистого доходу, що відраховується аеропортами “Бориспіль” і “Львів” до держбюджету. Раніше відрахуванню підлягало 90% доходу.

Нагадаємо, в Офісі Президента підписали угоду про фінансування та оновлення доріг на понад 5,7 млрд гривень.

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