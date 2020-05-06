Аэропорт в Мукачево: Крыклий рассказал о ТОП-решения в инфраструктуре, которые сегодня приняло правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр инфраструктуры Владислав Крыклий назвал ТОП-решения в области инфраструктуры, которые были приняты сегодня на заседании правительства. Среди них — проработка вопроса строительства аэропорта в Мукачево. Об этом он написал на своей странице в Telegram, передает УНН.
“ТОП решений в инфраструктуре, принятых сегодня на правительстве. Возобновлена работа пунктов пропуска для морского сообщения в Скадовском порту и для автомобильного сообщения „Рава Русская“. Это позволит увеличить грузопотоки и обеспечить стабильную международную торговлю”, — написал Владислав Криклий.
Еще одним важным решением он назвал продолжение “Большого строительства” в регионах, на которое будут направлены около 6 млрд гривен из выплаченных средств НАК “Нафтогаз”. Их направят на строительство дорог, школ, детсадов и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц в регионах.
“Министерство инфраструктуры проработает вопрос строительства нового аэропорта в Мукачево”, — назвал Владислав Криклий.
Также он отметил, что было принято решение о снижении до 30% части чистого дохода, что отсчитывается аэропортами “Борисполь” и “Львов” в госбюджет. Ранее вычету подлежало 90% дохода.
Напомним, в Офисе Президента подписали соглашение о финансировании и обновления дорог более чем 5,7 млрд гривен.