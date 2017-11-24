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Аеропорт в Івано-Франківську перевірили на наявність вибухівки

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 24 листопад. УНН. Сьогодні невідомий повідомив про замінування аеропорту в Івано-Франківську. Про це кореспонденту УНН повідомили у секторі комунікації Нацполіції України в Івано-Франківській області.

“О 17:00 в обласное управління ДСНС черговий аеропорту повідомив, що на „гарячу лінію“ аеропорту зателефонував невідомий, який сказав, що аеропорт замінований. На місце події одразу виїхали співробітники вибухо-технічної служби, МВС та СБУ. Вибухових пристроїв на місце події не знайдено”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ встановила російське авторство більшості “телефонних терористів”

Нагадаємо, сьогодні Україною прокотилася нова хвиля замінувань. Сьогодні також надійшло повідомлення про замінування аеропортів в Києва, Одеси і Вінниці.

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