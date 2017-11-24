Аэропорт в Ивано-Франковске проверили на наличие взрывчатки

“В 17:00 в обласное управление ГСЧС дежурный аэропорта сообщил, что на „горячую линию“ аэропорта позвонил неизвестный, который сказал, что аэропорт заминирован. На место происшествия сразу выехали сотрудники взрыво-технической службы, МВД и СБУ. Взрывчатых устройств на месте происшествия не найдено”, — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня Украина прокатилась новая волна заминирований. Сегодня также поступило сообщение о заминировании аэропортов в Киеве , Одессе и Виннице.