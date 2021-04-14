Аеропорт "Ужгород" почне приймати авіарейси з червня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З 1 червня 2021 року авіакомпанія WINDROSE запускає регулярні рейси "Київ – Ужгород" та "Ужгород – Київ" тричі на тиждень. У разі наявності відповідного попиту, регулярність рейсів буде збільшена. Про це йдеться у дописі голови Закарпатської обласної ради Олексія Петрова, передає УНН.
Цитата
"Запуск аеропорту "Ужгород" - це не просто польоти у столицю і назад. Це створення відповідного центру підготовки пілотів та персоналу, які в майбутньому стануть частиною більш грандіозного проекту – експлуатації нового аеропорту, який буде побудований на Закарпатті!" - йдеться у дописі.
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Доповнення
24 вересня 2020 року міністр інфраструктури України Владислав Криклій та міністр транспорту і будівництва Словацької Республіки Андрей Долежал підписали двосторонню міжурядову угоду про надання авіаційних експлуатаційних послуг українським постачальником цих послуг у визначеній частині повітряного простору Словаччини щодо аеропорту “Ужгород”.