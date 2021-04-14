Аеропорт "Ужгород" почне приймати авіарейси з червня

Цитата

"Запуск аеропорту "Ужгород" - це не просто польоти у столицю і назад. Це створення відповідного центру підготовки пілотів та персоналу, які в майбутньому стануть частиною більш грандіозного проекту – експлуатації нового аеропорту, який буде побудований на Закарпатті!" - йдеться у дописі.

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Доповнення

24 вересня 2020 року міністр інфраструктури України Владислав Криклій та міністр транспорту і будівництва Словацької Республіки Андрей Долежал підписали двосторонню міжурядову угоду про надання авіаційних експлуатаційних послуг українським постачальником цих послуг у визначеній частині повітряного простору Словаччини щодо аеропорту “Ужгород”.