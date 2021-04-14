Аэропорт "Ужгород" начнет принимать авиарейсы с июня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. С 1 июня 2021 года авиакомпания WINDROSE запускает регулярные рейсы "Киев - Ужгород" и "Ужгород - Киев" трижды в неделю. При наличии соответствующего спроса, регулярность рейсов будет увеличено. Об этом говорится в заметке председателя Закарпатского областного совета Алексея Петрова, передает УНН.
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"Запуск аэропорта "Ужгород" - это не просто полеты в столицу и обратно. Это создание соответствующего центра подготовки пилотов и персонала, которые в будущем станут частью более грандиозного проекта - эксплуатации нового аэропорта, который будет построен на Закарпатье!" - говорится в заметке.
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Дополнение
24 сентября 2020 года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словацкой Республики Андрей Долежал подписали двустороннее межправительственное соглашение о предоставлении авиационных эксплуатационных услуг украинским поставщиком этих услуг в определенной части воздушного пространства Словакии по аэропорту "Ужгород".