Україна схвалила угоду зі Словаччиною для розблокування аеропорту "Ужгород"

Цитата:

“Сьогодні, 17 березня, на своєму засіданні уряд схвалив міжурядову угоду між Україною та Словаччиною щодо умов використання визначеної частини словацького повітряного простору у зв’язку з наданням послуг з обслуговування повітряного руху, призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуговування у міжнародному аеропорту “Ужгород”, — йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що ця угода дозволить відновити повноцінне функціонування летовища та зв’язати Закарпатську область авіаційним сполученням з іншими регіонами України, а також із закордоном.

“Ми завершуємо виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності нової міжурядової угоди між Україною та Словаччиною щодо аеропорту "Ужгород“. Її реалізація дозволить вже у найближчому майбутньому відновити повноцінну роботу летовища, адже в силу своїх територіальних особливостей і близького розташування до кордону зі Словаччиною, аеропорт може приймати та відправляти літаки тільки з використанням словацького повітряного простору. Вдячний уряду Словацької Республіки за співпрацю і колегам за підтримку цього важливого рішення”, — зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Доповнення

24 вересня 2020 року міністр інфраструктури України Владислав Криклій та міністр транспорту і будівництва Словацької Республіки Андрей Долежал підписали двосторонню міжурядову угоду про надання авіаційних експлуатаційних послуг українським постачальником цих послуг у визначеній частині повітряного простору Словаччини щодо аеропорту “Ужгород”.