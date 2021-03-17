Украина одобрила соглашение со Словакией для разблокирования аэропорта "Ужгород"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины одобрил межправительственное соглашение между Украиной и Словакией, которое позволит восстановить работу аэропорта "Ужгород". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
Цитата:
"Сегодня, 17 марта, на своем заседании правительство одобрило межправительственное соглашение между Украиной и Словакией об условиях использования определенной части словацкого воздушного пространства в связи с оказанием услуг по обслуживанию воздушного движения, назначенным украинским провайдером аэронавигационного обслуживания в международном аэропорту "Ужгород", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что это соглашение позволит восстановить полноценное функционирование аэропорта и связать Закарпатскую область авиационным сообщением с другими регионами Украины, а также с зарубежными.
"Мы завершаем выполнение всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу нового межправительственного соглашения между Украиной и Словакией по аэропорту "Ужгород". Его реализация позволит уже в ближайшем будущем возобновить полноценную работу аэропорта, ведь в силу своих территориальных особенностей и близкого расположения к границе со Словакией, аэропорт может принимать и отправлять самолеты только с использованием словацкого воздушного пространства. Благодарен правительству Словацкой Республики за сотрудничество и коллегам за поддержку этого важного решения", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Дополнение
24 сентября 2020 года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словацкой Республики Андрей Долежал подписали двустороннее межправительственное соглашение о предоставлении авиационных эксплуатационных услуг украинским поставщиком этих услуг в определенной части воздушного пространства Словакии по аэропорту "Ужгород".